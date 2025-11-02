Menu
Polícia

Acusada de traição, mulher e filho de 1 anos são sequestrados em Campo Grande

Os dois foram resgatados pela Polícia Militar e o suspeito preso ao ser encontrado dormindo

02 novembro 2025 - 17h42Brenda Assis
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira - 1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -   (Foto: Ilustrativa / Gov MSCMB)

Uma mulher de 25 anos e o filho, de apenas 1 ano de idade, foram resgatados pela Polícia Militar após serem sequestrados no Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. O caso aconteceu na manhã deste domingo (2).

Conforme o registro policial, as equipes foram acionadas para atender um caso de quebra de medida protetiva de urgência. Ao chegar no endereço indicado, foram recebidos pela mãe da jovem, detalhando que sua filha estava trancada dentro do imóvel com o filho pequeno.

Diante da situação, os policiais mantiveram contato com a vítima por uma janela. Ela contou estar sendo mantida presa pelo companheiro e vivendo em constante ameaça. Toda ação aconteceu enquanto o suspeito estava dormindo em um dos quartos.

Os militares então arrombaram a porta e mesmo com o barulho, o suspeito não despertou de imediato. Enquanto a vítima era retirada do local em segurança, em visível estado de desespero e abalo emocional, o homem foi acordado e preso.

Ela relatou ainda que na madrugada de hoje foi agredida com socos na cabeça. No meio da agressão, o companheiro ligou o gás do fogão dizendo: “Você não vai confessar que estava com outro, sua vagabunda! Se não confessar, vou tacar fogo e matar todo mundo”, antes de comer e ir dormir.

Ao ser acordo, ele confessou ter bebido demais e por isso estava dormindo. A vítima acrescentou que o autor a ameaçou de morte, dizendo que, caso fosse preso, "quando sair, vou te encontrar e te matar onde estiver".

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e levado para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, descumprir medidas protetivas de urgência, sequestro e cárcere, e violência doméstica.

