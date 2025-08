Adolescente de 15 anos usa faca para ameaçar motorista de aplicativo em Dourados

Uma adolescente, de 15 anos, foi presa por tentar roubar um motorista de aplicativo na madrugada do dia 1º, no município de Dourados.

Conforme as informações policiais, a adolescente criou uma conta falsa em um aplicativo de transporte, solicitando uma corrida de um conjunto de quitinetes no bairro Parque das Nações I até um ponto de venda de drogas no Bairro Canaã I.

Ao chegar ao local, onde iria adquirir cocaína, solicitou que o motorista transferisse um valor para sua conta corrente e ela lhe entregaria em espécie, já que o traficante só aceita o pagamento via Pix.

Como o motorista se recusou a realizar a operação financeira, a adolescente, que estava sentada no banco de trás, o rendeu com uma faca pressionando a arma contra o pescoço dele e exigindo que ele lhe passasse todo o dinheiro de sua conta corrente, além do aparelho celular. Com o susto, a vítima desmaiou e a adolescente acabou deixando o local correndo e se escondeu em um matagal.

Após recobrar a consciência, o motorista foi até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para registrar boletim de ocorrência. A partir daí a Polícia Civil iniciou as investigações, que resultou na identificação da autora. Ela foi conduzida à sede da SIG/NRI (Seção de Investigações Gerais e Núcleo Regional de Inteligência), onde prestou depoimento e confessou os fatos.

