AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado em uma residência, na noite deste sábado, dia 24, na rua Valério de Almeida, região do Parque Residencial Iracy Coelho, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima foi atingida por diversas facadas, principalmente na região do pescoço. A faca usada no crime foi encontrada no imóvel.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada. Segundo informações repassadas a reportagem, uma mulher deu relatos contraditórios sobre o episódio.

O Batalhão de Choque, da Polícia Militar, foi uma das primeiras equipes a chegar pelo local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As investigações devem indicar a motivação e a autoria do crime.

