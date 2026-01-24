Menu
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho

Crime aconteceu na rua Valério de Almeida

24 janeiro 2026 - 22h45Luiz Vinicius     atualizado em 24/01/2026 às 22h49
Crime foi cometido na frente de uma residênciaCrime foi cometido na frente de uma residência   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado em uma residência, na noite deste sábado, dia 24, na rua Valério de Almeida, região do Parque Residencial Iracy Coelho, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima foi atingida por diversas facadas, principalmente na região do pescoço. A faca usada no crime foi encontrada no imóvel.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada. Segundo informações repassadas a reportagem, uma mulher deu relatos contraditórios sobre o episódio.

O Batalhão de Choque, da Polícia Militar, foi uma das primeiras equipes a chegar pelo local e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As investigações devem indicar a motivação e a autoria do crime.

