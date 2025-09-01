AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal

Natanael Bonarde de Souza, de 32 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (1°), em uma calçada da Rua Dalva de oliveira, localizada no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz seria morador de rua e passou mal no final da tarde de hoje.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegando a fazer manobras de reanimação na vítima, porém, ele não resistiu e faleceu.

A Policia Militar foi acionada, isolando a área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.

