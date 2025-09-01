AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal

Natanael Bonarde de Souza, de 32 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (1°), em uma calçada da Rua Dalva de oliveira, localizada no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.
Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o rapaz seria morador de rua e passou mal no final da tarde de hoje.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegando a fazer manobras de reanimação na vítima, porém, ele não resistiu e faleceu.
A Policia Militar foi acionada, isolando a área até a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.
O caso está sendo tratado como morte a esclarecer.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Picadinho humano para viagem! Corpo é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária
Polícia
Mulher é denunciada por maus-tratos contra a mãe idosa no Nova Lima
Polícia
Idoso morre dias após sofrer AVC e cair na cozinha de casa em Campo Grande
Polícia
'Orei muito', tutora relata desespero após 'Neguinho' ser atacado por pitbull em Campo Grande
Polícia
Mulher liga para PM pedindo comida para denunciar agressão em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Após descobrir traição da esposa, 'corno' quebra o próprio carro no Nova Lima
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra filho de policial aposentado sendo morto a tiros no Nova Lima
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Polícia
Homem tem rosto dilacerado ao ser atacado por pitbull em Corumbá
Polícia