Polícia

AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital

O crime aconteceu na casa onde a pequena Emanuelly Moura morava

30 agosto 2025 - 18h50
O caso aconteceu no final da tarde de hojeO caso aconteceu no final da tarde de hoje   (Reprodução)

Uma pessoa foi assassinada na casa onde a pequena Emanuelly Moura morava. O crime aconteceu durante uma briga ocorrida na tarde deste sábado (30), na casa da família localizada na Rua São Gabriel, na Vila Taquarussu, em Campo Grande. 

Conforme o apurado pela reportagem, Kenedy Deivid Pantanal Leão, de 22 anos, chegou a decepar a cabeça de Edevaldo Galeano Orunaga, de 45 anos.

As autoridades divulgaram que a situação aconteceu após o Edevaldo mexer com a irmã de Deivid. Intervindo na situação, ele pegou um facão e desferiu golpes na vítima.

Durante o crime, a cabeça de Edevaldo chegou a ser decepada. Após o assassinato, Deivid fugiu levando o facão. A Polícia Militar está fazendo isolamento da área enquanto aguarda a chegada da Perícia Técnica e da Polícia Civil.

