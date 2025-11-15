Menu
sábado, 15 de novembro de 2025
Polícia

Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque

Policiais apreendem moto furtada, arma de fogo, drogas e munições; adolescente infrator procurado pela Justiça conseguiu fugir no bairro Centenário

15 novembro 2025 - 19h22Vinícius Santos e Brenda Assis    atualizado em 15/11/2025 às 19h25
Arma, motos e drogas apreendidas - Arma, motos e drogas apreendidas -   (Fotos: WhatsApp / JD1)

Um adolescente de 17 anos, procurado por suspeita de envolvimento no assassinato a tiros de outro adolescente de 15 anos no bairro Jardim Nhanhá, em Campo Grande, conseguiu escapar de uma tentativa de apreensão do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) após uma fuga alucinante na Capital. A ocorrência aconteceu na última sexta-feira (14).

O menor, que não teve o nome divulgado, possui uma ordem de apreensão expedida pela Vara da Infância e Juventude devido à sua periculosidade. Durante a ação, embora ele tenha conseguido fugir, foram apreendidas porções de cocaína e maconha, um carregador de arma de fogo calibre 9mm com munições de variados calibres, além de um revólver calibre .36 com registro de furto, totalizando um prejuízo ao crime estimado em R$ 27 mil. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Centenário.

Segundo informações, a equipe do BPChoque recebeu denúncia de que o adolescente estaria homiziado em uma residência localizada na rua Haroldo Rondon, no Jardim Centenário. Ao se aproximarem do imóvel, dois indivíduos entraram rapidamente na casa na tentativa de se esconder. Foi realizada a tentativa de abordagem, sendo dada ordem de parada, que não foi obedecida pela dupla.

A equipe confirmou que um dos indivíduos era o adolescente procurado. Com o intuito de evadir-se, ele pulou o muro dos fundos da residência, sendo acompanhado pelos policiais. Durante a fuga, foi observado que o adolescente arremessou uma arma de fogo para o terreno do imóvel vizinho. Mesmo com o acompanhamento, ambos os indivíduos conseguiram fugir, tomando rumo ignorado.

No imóvel onde a arma foi dispensada, o morador relatou ter ouvido o adolescente e seu comparsa correndo e arrombando o portão da residência. A equipe retornou ao imóvel onde os indivíduos estariam residindo e encontrou uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, de cor vermelha, que, após checagem, foi constatada como produto de furto/roubo. 

A polícia ressalta que o adolescente é considerado de alta periculosidade, fato que motivou as diligências para sua captura. A motocicleta foi entregue à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos). 

Os entorpecentes foram encaminhados à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). O revólver calibre .36 com sete munições,  o carregador de pistola 9mm e as nove munições calibre .40 foram entregues à Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada).

