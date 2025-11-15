Menu
Menu Busca sábado, 15 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Autor da morte de jovem em Bombinhas é capturado pela Polícia Civil em Coxim

O crime, era tratado como disparo acidental, agora é investigado como execução premeditada

15 novembro 2025 - 11h34Sarah Chaves
Autor do assassinato de Giovanna Autor do assassinato de Giovanna  

O autor do assassinato da jovem Giovanna Schmidhauser Schwarzbach, de 23 anos, morta com um tiro no peito em agosto, em Bombinhas, litoral norte de Santa Catarina, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (14) enquanto bebia em um bar na região central de Coxim. Tratado inicialmente como caso de tiro acidental, o crime passou a ser investigado como homicídio doloso e possivelmente premeditado.

Kayk Maciel dos Santos, de 18 anos, estava acompanhado do pai quando foi abordado por policiais civis. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim e permanecerá à disposição da Justiça catarinense.

Conforme a investigação, após atirar na vítima dentro do apartamento onde ambos estavam, Kayk deixou o local com calma, recolheu a cápsula da arma e guardou objetos pessoais em uma mochila. Em seguida, fugiu utilizando a motocicleta de um colega que também estava no imóvel. O veículo foi encontrado abandonado pouco depois.

A frieza da fuga e o cuidado em recolher vestígios reforçaram as suspeitas da Polícia Civil de Santa Catarina de que o disparo não foi acidental, mas sim um ato intencional.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vídeo: Operação Bocaiúva da PMA desmonta quadrilha de tráfico de animais em Bodoquena
Polícia
Vídeo: Operação Bocaiúva da PMA desmonta quadrilha de tráfico de animais em Bodoquena
Homem morto no confronto em Ponta Porã tinha 40 passagens pela Polícia de São Paulo
Polícia
Homem morto no confronto em Ponta Porã tinha 40 passagens pela Polícia de São Paulo
Confronto com Choque termina com dois mortos em Ponta Porã
Polícia
Confronto com Choque termina com dois mortos em Ponta Porã
Autor é detido pela Guarda Municipal
Polícia
Enteado é preso após esfaquear padrasto em Dourados
Imagem ilustrativa
Polícia
Trabalhador é morto com 40 facadas em Laguna Carapã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Custodiado invade casa, tenta roubar e agride idoso na Vila Sobrinho
Drogas foram apreendidas
Polícia
Operação apreende droga oculta em caixa de som com ajuda de cão farejador na capital
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Homem é esfaqueado pelo enteado em Dourados
Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores
Polícia
Caminhoneiro é preso transportando maconha escondida em tambores
Àrea da sala lilás inaugurada em Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Pedro Gomes ganha sala lilás no combate a violência contra a mulher

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas