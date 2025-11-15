Autor da morte de jovem em Bombinhas é capturado pela Polícia Civil em Coxim

O autor do assassinato da jovem Giovanna Schmidhauser Schwarzbach, de 23 anos, morta com um tiro no peito em agosto, em Bombinhas, litoral norte de Santa Catarina, foi preso no final da tarde desta sexta-feira (14) enquanto bebia em um bar na região central de Coxim. Tratado inicialmente como caso de tiro acidental, o crime passou a ser investigado como homicídio doloso e possivelmente premeditado.

Kayk Maciel dos Santos, de 18 anos, estava acompanhado do pai quando foi abordado por policiais civis. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim e permanecerá à disposição da Justiça catarinense.

Conforme a investigação, após atirar na vítima dentro do apartamento onde ambos estavam, Kayk deixou o local com calma, recolheu a cápsula da arma e guardou objetos pessoais em uma mochila. Em seguida, fugiu utilizando a motocicleta de um colega que também estava no imóvel. O veículo foi encontrado abandonado pouco depois.

A frieza da fuga e o cuidado em recolher vestígios reforçaram as suspeitas da Polícia Civil de Santa Catarina de que o disparo não foi acidental, mas sim um ato intencional.

