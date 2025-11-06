Bandidos invadem empresa e furtam cobre com R$ 100 mil dentro em Dourados

Bandidos invadiram uma empresa de Dourados e levaram um cofre com R$ 100 mil dentro. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (5), na Avenida Weimar Gonçalves Torres.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o montante furtado estava em um cofre levado da empresa.

Fora o cofre, os bandidos carregaram peças, ferramentas e lâminas de cheque, que ficavam no estabelecimento. Não chegou a ser detalhado quantos criminosos invadiram o local ou se o crime foi flagrado por câmeras de segurança.

O caso de furto foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

