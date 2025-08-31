Menu
Polícia

Boliviano é preso em flagrante com cocaína escondida em extintor na rodoviária da Capital

A droga estava na bagagem de mão do passageiro da poltrona 21

31 agosto 2025 - 19h04Carla Andréa

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante transportando quase 4 kg de cocaína escondidos dentro de um extintor de incêndio na noite do último sábado (30), na rodoviária de Campo Grande. O suspeito é o boliviano Hedilson Chambi Laime.

A apreensão foi realizada durante uma operação de fiscalização do Batalhão de Choque da Polícia Militar, com o apoio do cão farejador Bart. O animal indicou a presença de entorpecentes em um ônibus que tinha como destino final a cidade de Belo Horizonte (MG).

Durante a abordagem, os policiais localizaram a droga na bagagem de mão de um passageiro que ocupava a poltrona 21. Dentro da mochila de Hedilson, foi encontrado um extintor de incêndio recheado com aproximadamente 3,8 kg de cocaína.

Em depoimento, o boliviano confessou que recebeu o extintor em Corumbá e que ganharia R$ 3 mil para fazer a entrega na rodoviária de Campinas (SP).

A droga foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), e o suspeito levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.


