Brincadeira em piscina termina com criança batendo cabeça na borda em Corumbá

Menino, de 11 anos, ficou ferido durante uma brincadeira entre amigos em uma piscina, num clube recreativo, no bairro Maria Leite, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, no final da tarde deste domingo, dia 23.

Em determinado momento da brincadeira, o garoto foi empurrado e bateu a cabeça na borda da piscina, sofrendo um corte na região da testa e hemorragia.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, a família ficou preocupado com a situação e conduziu o menino até o quartel para que recebesse os primeiros socorros.

Foi realizado uma hemostasia do ferimento e prestou o atendimento inicial necessário. Em seguida, o menino foi encaminhado ao Pronto-Socorro, onde permaneceu aos cuidados do médico plantonista.

"O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da supervisão constante em atividades aquáticas e do cuidado redobrado durante brincadeiras, a fim de evitar acidentes".

