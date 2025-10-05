Cachorro foge de casa e ataca criança que brincava em rua do Jardim Canguru

Uma criança de 6 anos foi atacada por um cachorro enquanto brincava com coleguinhas na Rua Cacimba, localizada no Bairro Jardim Canguru, em Campo Grande.
Conforme o registro policial, o menor estava na rua por volta das 19h quando o animal conseguiu fugir de uma casa, partindo para cima dele. A Polícia Militar foi então acionada, sendo que ao chegar no local, encontrou uma testemunha que confirmou os fatos já narrados pelo telefone.
Os vizinhos ajudaram a genitora da criança, acionando o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que levou o pequeno até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.
Ainda no local do ataque, o tutor apareceu dizendo que a vítima estava brincando com seu filho quando seu cachorro escapou. Ele também se prontificou a arcar com todas as despesas e necessidades da criança.
Para as autoridades, a mãe do menor explicou que ele estava sem risco de morte e estável, necessitando apenas de medicação para dor.
O caso foi então registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.