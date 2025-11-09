Campo-grandense tem carro incendiado e vizinha denuncia dois suspeitos

Campo-grandense, de 55 anos, teve o carro atacado a pedradas e incendiado na madrugada deste domingo, dia 9 de novembro. O caso aconteceu em frente a residência, no Jardim Monte Alegre.

A vizinha denunciou pelo menos dois suspeitos que teriam cometido o crime, mas eles conseguiram fugir do local.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o morador estava deixando o carro na frente da residência há cerca de um mês em razão do quintal ter um espaço reduzido.

Para evitar o furto do veículo, ele retirou a bateria. Mas durante a madrugada, por volta das 5h, a vizinha estava acompanhado do esposo e percebeu dois indivíduos arremessando pedras contra o automóvel, um Peugeot 307.

Momentos depois, notou que o veículo passou a pegar fogo e acionou o proprietário, que combateu as chamas, enquanto o Corpo de Bombeiros foi acionado. As chamas foram extintas e o veículo guinchado para o pátio da delegacia de plantão.

Ainda conforme o registro, uma equipe da Polícia Militar notou que havia danos condizentes a um possível ataque, como: vidro lateral dianteiro direito quebrado, possivelmente em decorrência de uma pedra encontrada dentro do veículo; queimaduras nos estofados dianteiros, painel e para-brisa - este quebrado, parte frontal do veículo, especialmente o compartimento do motor e fiação elétrica, apresentando danos significativos devido à queima dos cabos.

O caso foi levado ao conhecimento da delegacia de plantão e registrado como incêndio.

