Casal de Campo Grande morre em grave acidente de carro em rodovia de São Paulo

Taís Franco, de 32 anos, e Thiago Marinho, de 37 anos, morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito no último sábado (30), na rodovia Raposo Tavares, a SP-270, em Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Eles eram moradores de Campo Grande.

Informações da ArteSP, concessionária responsável pela rodovia, aponta que o condutor do veículo, um Jeep Compass, acabou perdendo o controle da direção por motivos a serem apurados e saiu da pista.

Thiago teria percorrido cerca de 96 metros pelo canteiro lateral, quando colidiu contra o sistema de drenagem, o que acabou acarretando no capotamento do Jeep.

Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, Thiago e Taís já não apresentavam sinais vitais. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil de Assis.

Segundo informações, Taís pertencia ao quadro de funcionários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) e Thiago era servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

