Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Casal de Campo Grande morre em grave acidente de carro em rodovia de São Paulo

Polícia investiga circunstância que levou motorista a perder controle e capotar o veículo

01 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius     atualizado em 01/09/2025 às 08h38
Casal era de Campo GrandeCasal era de Campo Grande   (Redes Sociais)

Taís Franco, de 32 anos, e Thiago Marinho, de 37 anos, morreram em decorrência de um grave acidente de trânsito no último sábado (30), na rodovia Raposo Tavares, a SP-270, em Paraguaçu Paulista, em São Paulo. Eles eram moradores de Campo Grande.

Informações da ArteSP, concessionária responsável pela rodovia, aponta que o condutor do veículo, um Jeep Compass, acabou perdendo o controle da direção por motivos a serem apurados e saiu da pista.

Thiago teria percorrido cerca de 96 metros pelo canteiro lateral, quando colidiu contra o sistema de drenagem, o que acabou acarretando no capotamento do Jeep.

Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, Thiago e Taís já não apresentavam sinais vitais. A causa do acidente será investigada pela Polícia Civil de Assis.

Segundo informações, Taís pertencia ao quadro de funcionários do Primt (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) e Thiago era servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima ainda não foi identificada
Polícia
Picadinho humano para viagem! Corpo é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher é denunciada por maus-tratos contra a mãe idosa no Nova Lima
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso morre dias após sofrer AVC e cair na cozinha de casa em Campo Grande
Neguinho está se recuperando em uma clínica
Polícia
'Orei muito', tutora relata desespero após 'Neguinho' ser atacado por pitbull em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher liga para PM pedindo comida para denunciar agressão em Campo Grande
O homem destruiu o Uno com pedradas
Polícia
JD1TV: Após descobrir traição da esposa, 'corno' quebra o próprio carro no Nova Lima
O crime aconteceu na madrugada de sábado
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra filho de policial aposentado sendo morto a tiros no Nova Lima
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Vítima perdeu muito sangue após o ataque. A imagem foi borrada devido à gravidade do ferimento
Polícia
Homem tem rosto dilacerado ao ser atacado por pitbull em Corumbá

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras