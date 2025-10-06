Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Cliente se recusa a pagar conta e ameaça comerciante em Nova Andradina

Ao ser cobrado, ele ficou ainda mais nervoso e passou a ameaçá-la, afirmando que colocaria fogo no local, além de dizer que a mataria com sua filha

06 outubro 2025 - 18h51Brenda Assis
Polícia Militar prendeu o suspeito em flagrantePolícia Militar prendeu o suspeito em flagrante   (Jornal da Nova)

Uma comerciante de 57 anos foi ameaçada e durante uma tentativa de fraude ocorrida em sua conveniência, localizada no bairro Horto Florestal, em Nova Andradina. O caso aconteceu na tarde de domingo (5).

Conforme o registro policial, a mulher contou que estava atendendo em sua conveniência, quando um homem chegou acompanhado de outras pessoas e pediu diversos produtos, como cervejas, refrigerantes, cigarros e outros itens, totalizando cerca de R$ 85,00.

O Jornal da Nova detalhou que na hora de realizar o pagamento, o homem negou pagar a conta e passou a agir de forma agressiva. Ao ser cobrado, ele ficou ainda mais nervoso e passou a ameaçá-la, afirmando que colocaria fogo no local, além de dizer que a mataria com sua filha.

Temendo pela segurança da família, a mulher decidiu registrar ocorrência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como ameaça e outras fraudes. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Local onde a vítima foi encontrada
Polícia
Homem assassinado em Dourados tinha 43 anos
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Homem encontrado boiando em lago de fazenda estava sendo ameaçado de morte
O artefato foi achado na tarde de hoje
Polícia
Polícia recupera arma e granada encontradas em rua do Piratininga
O caso é investigado pela delegacia de Tacuru
Polícia
Suspeito de estuprar adolescente de 17 anos em Tacuru é preso
Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem
Política
Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motociclista tem perna amputada durante acidente em Corumbá
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
Mulher é agredida pela vizinha durante carona para voltar de pescaria em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Jovem leva soco no rosto após negar sexo a homem em Campo Grande
Maikon da Silva está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro -
Justiça
Justiça anula absolvição de mulher que matou o padrasto para proteger a mãe
Bombeiro pertencia ao 3° GBM -
Justiça
Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica

Mais Lidas

Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho