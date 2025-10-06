Cliente se recusa a pagar conta e ameaça comerciante em Nova Andradina

Uma comerciante de 57 anos foi ameaçada e durante uma tentativa de fraude ocorrida em sua conveniência, localizada no bairro Horto Florestal, em Nova Andradina. O caso aconteceu na tarde de domingo (5).

Conforme o registro policial, a mulher contou que estava atendendo em sua conveniência, quando um homem chegou acompanhado de outras pessoas e pediu diversos produtos, como cervejas, refrigerantes, cigarros e outros itens, totalizando cerca de R$ 85,00.

O Jornal da Nova detalhou que na hora de realizar o pagamento, o homem negou pagar a conta e passou a agir de forma agressiva. Ao ser cobrado, ele ficou ainda mais nervoso e passou a ameaçá-la, afirmando que colocaria fogo no local, além de dizer que a mataria com sua filha.

Temendo pela segurança da família, a mulher decidiu registrar ocorrência e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como ameaça e outras fraudes. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

