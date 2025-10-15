Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande

Ernahn Júlio de Souza, de apenas 9 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (15) dias após quebrar o quadril. Ele estava internado na Santa Casa.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o menino seria morador do Bairro Noroeste. Ontem a noite, por volta das 22h25 ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o hospital após ser levado a um posto de saúde da região.

A mãe então contou que há 5 dias ele teria quebrado o quadril. Ernahn passou então por avaliação de um ortopedista, sendo liberado para fazer tratamento em casa. Há 4 dias o menor começou a ter febre alta, piorando cada vez mais até ser levado novamente ao médico.

Com infecção grave, ele teve várias paradas cardíacas e sangramentos pelo nariz antes de falecer às 4h10 de hoje.

Não chegaram a ser divulgados detalhes sobre o que causou o ferimento no menor.

