(67) 99647-9098
Polícia

Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande

O pequeno foi levado para Santa Casa com muita febre, tendo várias paradas cardíacas antes de falecer no hospital

15 outubro 2025 - 21h29Brenda Assis     atualizado em 15/10/2025 às 21h31
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)

Ernahn Júlio de Souza, de apenas 9 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (15) dias após quebrar o quadril. Ele estava internado na Santa Casa. 

Conforme as informações apuradas pela reportagem, o menino seria morador do Bairro Noroeste. Ontem a noite, por volta das 22h25 ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o hospital após ser levado a um posto de saúde da região. 

A mãe então contou que há 5 dias ele teria quebrado o quadril. Ernahn passou então por avaliação de um ortopedista, sendo liberado para fazer tratamento em casa. Há 4 dias o menor começou a ter febre alta, piorando cada vez mais até ser levado novamente ao médico. 

Com infecção grave, ele teve várias paradas cardíacas e sangramentos pelo nariz antes de falecer às 4h10 de hoje. 

Não chegaram a ser divulgados detalhes sobre o que causou o ferimento no menor.

