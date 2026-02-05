Menu
Polícia

Conversas em rede social com apologia a ataques escolares são alvo de investigação em MS

Um rapaz de 25 anos chegou a ser levado para delegacia, mas foi liberado momentos depois

05 fevereiro 2026 - 16h24Brenda Assis

A Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), com apoio da Delegacia Regional de Coxim, cumpriu nesta quinta-feira (5) um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Pequi, durante investigação sobre crimes de apologia e incitação relacionados a ataques em escolas.

Segundo a polícia, durante a operação foi apreendido um celular que pertence a um suspeito de 25 anos. A análise do aparelho apontou conversas armazenadas no aplicativo TikTok com conteúdo de apologia aos autores do ataque de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, e ao atentado em Suzano (SP), que deixou sete mortos e nove feridos.

Também foram identificados diálogos com incentivo a crimes envolvendo ataques a escolas. Ainda conforme a Depca, os policiais apreenderam dois canivetes e balaclavas durante a diligência.

O suspeito foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Ele vai responder pelos crimes em liberdade, e o caso segue em investigação.

