Corpo de brasileiro é encontrado na fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul

O corpo de um brasileiro foi encontrado na região da Colônia Potrero’i, em Zanja Pytã, área de linha internacional na fronteira com Sanga Puitã, distrito de Ponta Porã, entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai.

Segundo o site Ponta Porã News, a vítima seria Celso da Silva, conhecido como “Brizola”. Até o momento, a polícia não tem informações sobre a motivação e a dinâmica do crime.

O caso está sendo investigado pela Polícia Nacional do Paraguai.

