Polícia

Criança de 4 anos é internada com suspeita de estupro em Campo Grande

O pequeno passou por atendimento médico, que constatou uma lesão na região anal do menino

02 novembro 2025 - 09h11Brenda Assis
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MSMais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS   (Pixabay)

Um menino, de apenas 4 anos, foi socorrido e internado na tarde deste sábado (1°) com suspeitas de abuso sexual no Humap (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender o caso após a criança dar entrada na unidade. Durante o atendimento médico, uma lesão na região anal do pequeno levantou suspeitas de violência sexual.

Apesar disso, não consta no registro policial detalhes sobre suspeitos e até mesmo do estado de saúde do menor.

As autoridades estão fazendo os levantamentos a respeito dos fatos, que são investigados como estupro de vulnerável.

