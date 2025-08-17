Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado

Casa em que veículo estava não tinha ninguém e ainda foram encontradas placas frias

17 agosto 2025 - 12h44Luiz Vinicius
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casaDrogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa   (Divulgação/GCM)

Durante a madrugada deste domingo (17), uma equipe da Romu, da Guarda Civil Metropolitana, fez uma importante apreensão de drogas, cerca de 635 quilos de maconha, em uma residência na rua Bonfilho Scorpione, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da Romu foi acionada por um morador, que preferiu não se identificar, alegando que havia um forte odor de entorpecentes na casa citada.

Com o endereço, a equipe se deslocou até o local e constatou que o portão estava entreaberto e ninguém saiu para atender os guardas.

Quando os guardas entraram na casa, visualizaram grande quantidade de drogas, além de uma caminhonete Chevrolet S10, sem placas e com algumas caixas na caçamba, incluindo placas frias.

As drogas foram apreendidas e os guardas ainda acharam um contrato de aluguel, que foi apreendido e apresentado na delegacia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Rapaz morre após ser esfaqueado em confusão no Paulo Coelho Machado
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Ladrão é espancado após tentar furtar televisão de morador no Guanandi
Carro ficou bastante danificado
Polícia
Com carro roubado, homem tenta fugir da PM e capota próximo a aterro em Campo Grande
Quartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Júlio de Castilho
Polícia
Ladrão é preso tentando furtar moto de bombeiro em quartel de Campo Grande
Mulher inventa roubo de Hillux e é investigada por crime em MS
Polícia
Mulher inventa roubo de Hillux e é investigada por crime em MS
Ele fabricou as notas pela manhã e as usou na sequência
Polícia
Jovem que fabricava notas falsas e usava em comércios é preso em Campo Grande
Professor foi preso em Foz do Iguaçu
Polícia
JD1TV: Professor que atuou em Dourados é preso por estuprar criança no Paraná
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Após brigar com a mulher, homem é espancado por grupo de 20 pessoas no Centro Oeste
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre quase um mês após ter perna esmagada por caminhão em Maracaju
Allan era natural de Amambai
Polícia
JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão
Allan era natural de Amambai
Polícia
JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos