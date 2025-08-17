Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado

Durante a madrugada deste domingo (17), uma equipe da Romu, da Guarda Civil Metropolitana, fez uma importante apreensão de drogas, cerca de 635 quilos de maconha, em uma residência na rua Bonfilho Scorpione, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da Romu foi acionada por um morador, que preferiu não se identificar, alegando que havia um forte odor de entorpecentes na casa citada.

Com o endereço, a equipe se deslocou até o local e constatou que o portão estava entreaberto e ninguém saiu para atender os guardas.

Quando os guardas entraram na casa, visualizaram grande quantidade de drogas, além de uma caminhonete Chevrolet S10, sem placas e com algumas caixas na caçamba, incluindo placas frias.

As drogas foram apreendidas e os guardas ainda acharam um contrato de aluguel, que foi apreendido e apresentado na delegacia.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.

