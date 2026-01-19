Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande

Dois homens, de 34 e 35 anos, foram espancados durante uma briga generalizada na madrugada desta segunda-feira, dia 19, na região da rua 14 de Julho com a rua Maracaju, no centro de Campo Grande.

Ambos chegaram a ficar desacordados, mas ao recobrarem a consciência, um foi liberado no local após avaliação médica, enquanto outro precisou ser encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, em razão da gravidade dos ferimentos no rosto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou no local e entrevistou algumas pessoas que estavam em alguns bares próximos ao cruzamento, mas ninguém disse ter testemunhado as agressões.

O homem que havia sido liberado, informou aos policiais que não desejava ir até a delegacia e retornaria para a própria casa. Ele também declarou que não tinha conhecimento de quem seriam os autores das agressões. Já a outra vítima, ficou internada no hospital.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

