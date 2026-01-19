Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Dupla é espancada em briga generalizada no centro de Campo Grande

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves no rosto e foi levada para a Santa Casa

19 janeiro 2026 - 17h54Luiz Vinicius
Hospital da Santa Casa de Campo GrandeHospital da Santa Casa de Campo Grande   (Divulgação)

Dois homens, de 34 e 35 anos, foram espancados durante uma briga generalizada na madrugada desta segunda-feira, dia 19, na região da rua 14 de Julho com a rua Maracaju, no centro de Campo Grande.

Ambos chegaram a ficar desacordados, mas ao recobrarem a consciência, um foi liberado no local após avaliação médica, enquanto outro precisou ser encaminhado para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, em razão da gravidade dos ferimentos no rosto.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou no local e entrevistou algumas pessoas que estavam em alguns bares próximos ao cruzamento, mas ninguém disse ter testemunhado as agressões.

O homem que havia sido liberado, informou aos policiais que não desejava ir até a delegacia e retornaria para a própria casa. Ele também declarou que não tinha conhecimento de quem seriam os autores das agressões. Já a outra vítima, ficou internada no hospital.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O homem permanece à disposição da Justiça e responderá pelo crime de importunação sexual.
Polícia
Homem é preso se masturbando em carro enquanto assediava jovem em Bataguassu
Delegacia de Guia Lopes da Laguna
Polícia
Avô aproveitava ausência de mãe para estuprar a neta em Guia Lopes da Laguna
Remédios estavam em várias caixas
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento que homem joga remédios em bueiro em Nova Andradina
Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu na praça
Polícia
VÍDEO: Imagens mostram dupla de moto invadindo praça e atirando em rapaz em Miranda
Veículo apreendido - Foto: Divulgação
Polícia
Arruaça termina com 'Uno Bomba' apreendido pela PM em Bandeirantes
Carro foi crivado de balas
Polícia
Tiroteio na Nhanhá aconteceu após desentendimento e busca por drogas
Motocicleta era único meio de locomoção do trabalhador
Polícia
Soldador de Sidrolândia vem passar o fim de semana na Capital e tem moto furtada
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Caso é investigado em Deodápolis - Foto: Ilustrativa
Polícia
Deodápolis: servidor público é socorrido após espancamento e violência sexual
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande
Polícia
Vigilante morre com mata-leão de genro após agredir vizinha em Campo Grande

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos