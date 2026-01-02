Esfaqueado na virada do ano em Aquidauana é transferido em estado grave para Capital

Jovem, de 22 anos, esfaqueado durante a virada do ano em Aquidauana, no dia 1º de janeiro, foi transferido no sistema vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

Ele passou por cirurgia, mas a suspeita é que a facada possa ter perfurado o pulmão.

Segundo o site O Pantaneiro, o esfaqueamento ocorreu durante uma briga generalizada, na esquina das ruas Mário Arima com Delfino Alves Corrêa, após um desentendimento envolvendo um grupo de pessoas que retornava das festividades de Ano-Novo.

O caso segue sendo investigado pela polícia, que apura as circunstâncias do crime e a possível participação de quatro suspeitos.

Até o momento, não há novas informações oficiais sobre a evolução do estado de saúde do jovem.

