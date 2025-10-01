Menu
Polícia

Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul

Ele era bastante conhecido por ser pastor na região

01 outubro 2025 - 09h24Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Alysson é um dos assassinados no lava-jatoAlysson é um dos assassinados no lava-jato   (Redes Sociais)

A esposa e o filho de Allysson Ortiz Braga, de 34 anos, presenciaram o crime, que aconteceu em um lava-jato na noite desta terça-feira, dia 30 de setembro, no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande.

Braga, inclusive, vendia jóias e era conhecido também por ser pastor na região.

Informações complementares que a reportagem apurou, apontam que a vítima estava no local para tentar trocar de veículo.

A esposa e o filho estariam no veículo que possivelmente seria envolvido na troca ou revenda, enquanto Allysson estava dentro do lava-jato. Atiradores teriam chegado e disparado contra ele e Ariel Pina.

Ambos não resistiram aos disparos. A delegada Lucélia Constantino, que atendeu ao local do crime, informou que os dois homens foram vítimas de execução e descartou a tese de um possível assalto.

Os fatos seguem sendo investigados pelas autoridades policiais.

