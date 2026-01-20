Menu
Polícia

Golpista se passa por faccionado, cria história e tira R$ 7,2 mil de campo-grandense

Criminoso alegou que homem teria mexido com a esposa de outro membro da facção

20 janeiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius
Golpe aconteceu no WhatsAppGolpe aconteceu no WhatsApp   (Altieres Rohr/G1)

Homem, de 35 anos, caiu em um golpe e perdeu pouco mais de R$ 7,2 mil ao acreditar em uma história criada por um suposto membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 16, mas a vítima só decidiu denunciar o caso para a polícia em uma delegacia de plantão na manhã desta terça-feira, dia 20.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem onde a pessoa do outro lado dizia ser um integrante do PCC, passando a ameaçar a vítima caso não fosse repassado R$ 400.

A vítima contou na delegacia que o estelionatário afirmou que a vítima tinha mexido com a esposa de outro membro da facção e que caso a vítima mandasse o valor pedido, o caso "seria esquecido".

Assustado, o homem repassou o valor para a conta fornecida pelo golpista, que continuaram a pedir dinheiro e após seis transações, a vítima notou que perdeu mais de R$ 7,2 mil.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia.

