Governador do RJ anuncia promoção postumamente de policiais mortos em megaoperação

"Rio de Janeiro amanheceu de luto", publicou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sobre a megaoperação das Polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte.

O luto é em razão de que quatro policiais foram mortos durante a megaoperação (terça-feira 28/10). O chefe do Estado - publicizou que "Quatro bravos policiais foram mortos por narcoterroristas durante a Operação Contenção, em um dia histórico de enfrentamento ao crime organizado".

São eles Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, comissário da 53ª DP; Rodrigo Velloso Cabral, da 39ª DP; Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, "ambos sargentos do Bope, deram a vida cumprindo o dever de proteger a população fluminense.", continuou o governador.

Como forma de reconhecimento e respeito, todos serão promovidos postumamente. "Minha solidariedade e minhas orações estão com as famílias, amigos e colegas de farda desses heróis. Eles serviram ao Estado com coragem e lealdade, defendendo o que acreditavam: um Rio mais seguro e livre."

Operação Contenção

No total, 60 suspeitos foram mortos e 15 policiais ficaram feridos — dez militares e cinco civis. a operação de terça-feira durante todo o dia, o hospital estadual Getúlio vargas, na Penha, ficou lotado de agentes feridos e colegas desesperados em busca de notícias.

A megaoperação tinha como principal alvo “Doca”, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho no complexo da penha. durante a ação, o governador afirmou que pediu a transferência de dez chefes da facção de presídios estaduais para unidades federais de segurança máxima.

