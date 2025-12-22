Menu
Grávida de 14 anos da à luz a bebê em parto prematuro e é resgatada em helicóptero da Marinha

Ela mora em uma área rural localizada na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso

22 dezembro 2025 - 14h11Brenda Assis

Na tarde de ontem (20), um helicóptero da Marinha do Brasil realizou um atendimento aeromédico de emergência a uma gestante de apenas 14 anos, que entrou em trabalho de parto em uma área ribeirinha próxima à Barra do São Lourenço, localizada quase na divisa entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

A região fica a cerca de 250 quilômetros da área urbana do município de Corumbá, o que dificultava o acesso rápido a atendimento médico especializado.

Segundo relatos, a adolescente estava deitada em uma rede quando fez uso do medicamento Dorflex. Pouco tempo depois, ocorreu a ruptura da bolsa amniótica. A gestante foi colocada em posição de decúbito dorsal e o parto foi realizado no local. O bebê, do sexo masculino, nasceu chorando e conseguiu iniciar a amamentação imediatamente.

De acordo com o médico da Marinha do Brasil que atendeu a ocorrência, o parto foi prematuro, mas não houve descolamento de placenta, complicação que poderia colocar mãe e filho em risco. Após o nascimento, mãe e recém-nascido foram resgatados pelo helicóptero e desembarcados no 6º Distrito Naval. Em seguida, uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar realizou o transporte terrestre até a maternidade de Corumbá, onde a gestante foi entregue à equipe de plantão.

A operação reforça a importância da integração entre a Marinha do Brasil e o Corpo de Bombeiros Militar no atendimento a emergências em regiões ribeirinhas e de difícil acesso, garantindo rapidez, segurança e assistência adequada à população.

