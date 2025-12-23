Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio enrolado no pescoço

Uma mulher grávida de cinco meses foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta terça-feira (23), na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Géssica Oliveira de Souza, de 36 anos. O bebê que ela esperava também não resistiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 9h para atender a uma ocorrência na Travessa da Escada. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Géssica já estava sem vida. O corpo apresentava um fio amarrado ao pescoço e sinais de facadas, segundo informações iniciais.

A vítima foi levada para a maternidade do Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. A direção da unidade informou que os médicos avaliaram o estado do feto, mas concluíram que não havia possibilidade de salvá-lo. O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar, por meio da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), também foi acionada após a chegada da vítima ao hospital. Segundo a PM, o caso é tratado, inicialmente, como possível feminicídio. O companheiro de Géssica é apontado como o principal suspeito e teria fugido do local após o crime.

Equipes policiais realizam buscas na região para tentar localizar o suspeito. A ocorrência foi registrada inicialmente na 11ª DP (Rocinha) e depois transferida para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que ficará responsável pelas investigações.

A polícia segue apurando as circunstâncias do crime.

