Polícia

Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital

Os militares realizavam patrulhamento no Jardim Sayonara quando visualizaram a cena

01 janeiro 2026 - 16h54Luiz Vinicius
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativaViatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa   (Brenda Assis)

Homem, de 34 anos, foi preso em flagrante nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira, dia 1º, após efetuar disparos de arma de fogo para o alto, no Jardim Sayonara, em Campo Grande.

Equipe do Batalhão de Choque é quem efetuou a prisão, encontrando o suspeito escondido em um veículo, uma Volkswagen Saveiro e apreendeu a arma.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a equipe de militares realizava patrulhamento, quando visualizou o indivíduo disparando os tiros para o alto, que ao visualizar a viatura, tentou se esconder na picape.

O suspeito foi abordado e durante a busca no veículo, os policiais encontraram uma maleta com duas armas: um revólver de calibre 38 carregado com seis munições, das quais três encontravam-se deflagradas e três percutidas, e um revólver de calibre 22, carregado com seis munições, sendo quatro deflagradas e duas percutidas.

Ao ser questionado sobre a origem das armas, o homem disse que adquiriu elas por um valor de R$ 4,8 mil e confessou ter efetuado os disparos.

O caso foi levado para a delegacia e ele autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

