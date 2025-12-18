Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Polícia

Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira

Ele teria saído para cobrar uma dívida antes de ser achado sem vida

18 dezembro 2025 - 14h11Brenda Assis

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na zona rural de Aral Moreira, completamente carbonizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela moradora de uma fazenda. Ela informou ter localizado um corpo sem sinais vitais, aparentemente carbonizado, às margens da rodovia MS-165, no km 14.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a veracidade da informação. Diante da situação, a área foi isolada e a perícia acionada para os procedimentos técnicos necessários.

Enquanto a equipe da Polícia Civil acompanhava os trabalhos periciais no local, compareceram à delegacia a mãe e a namorada da vítima. Elas relataram que o homem havia sido contratado por um indivíduo identificado apenas como Maicon para realizar uma cobrança contra outra pessoa conhecida pelo apelido de “Paraguaio”.

Segundo o relato, antes de efetuar a cobrança, a vítima teria se encontrado com um terceiro indivíduo, que seria funcionário do chamado Paraguaio. Conforme informado à polícia, essa seria a última pessoa que manteve contato com a vítima antes do crime.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Hospital da Vida
Polícia
Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Armas e drogas foram apreendidas.
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Polícia
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul
O caso foi descoberto nesta terça
Polícia
Suspeito de furtar e carnear carneiro é preso em fazenda de Anaurilândia
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é atingido por garrafada no pescoço durante briga com o cunhado

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul