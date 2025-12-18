Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na zona rural de Aral Moreira, completamente carbonizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela moradora de uma fazenda. Ela informou ter localizado um corpo sem sinais vitais, aparentemente carbonizado, às margens da rodovia MS-165, no km 14.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a veracidade da informação. Diante da situação, a área foi isolada e a perícia acionada para os procedimentos técnicos necessários.

Enquanto a equipe da Polícia Civil acompanhava os trabalhos periciais no local, compareceram à delegacia a mãe e a namorada da vítima. Elas relataram que o homem havia sido contratado por um indivíduo identificado apenas como Maicon para realizar uma cobrança contra outra pessoa conhecida pelo apelido de “Paraguaio”.

Segundo o relato, antes de efetuar a cobrança, a vítima teria se encontrado com um terceiro indivíduo, que seria funcionário do chamado Paraguaio. Conforme informado à polícia, essa seria a última pessoa que manteve contato com a vítima antes do crime.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também