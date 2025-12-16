Menu
Homem fica com as vísceras expostas ao ser atingido por garrafa quebrada

O suspeito, de 13 anos, estava bebendo com a vítima quando desferiu o golpe durante um desentendimento

16 dezembro 2025 - 14h43Brenda Assis

Um homem, de 36 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido com uma garrafada no abdômen durante a noite desta segunda-feira (15), na aldeia Bororó, localizada em Dourados.

Segundo o registro policial, divulgado pelo site Dourados News, a vítima estava em um bar consumindo bebida alcoólica na companhia de um adolescente de 13 anos. Em determinado momento, os dois se desentenderam e iniciaram uma discussão.

Durante a briga, o adolescente quebrou uma garrafa e atingiu o homem no abdômen. Com o golpe, ele sofreu exposição de vísceras.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital da Vida, onde permanece internada.

O adolescente foi apreendido e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Diante da gravidade do caso, foi solicitada a internação do menor na Unidade Educacional de Internação (Unei).

