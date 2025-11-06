Homem morre após ser atropelado por carro na MS-164, em Ponta Porã

Homem, identificado até o momento como 'seu Tito', morreu após ser atropelado por um carro de passeio na manhã desta quinta-feira, dia 6, na MS-164, em Ponta Porã.

A suspeita é que ele estaria tentando atravessar a pista, mas acabou atingido pelo veículo, um Fiat Pálio, em frente a um comércio.

Devido à gravidade do acidente, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro.

As autoridades buscam entender a dinâmica correta dos fatos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

