Polícia

Homem morre após ser atropelado por carro na MS-164, em Ponta Porã

Ele foi atingido em frente a um comércio e a suspeita é que tentava atravessar a pista

06 novembro 2025 - 11h23Luiz Vinicius
Vítima não resistiu aos ferimentosVítima não resistiu aos ferimentos   (Reprodução/Instagram/@pontaporamilgrau)

Homem, identificado até o momento como 'seu Tito', morreu após ser atropelado por um carro de passeio na manhã desta quinta-feira, dia 6, na MS-164, em Ponta Porã.

A suspeita é que ele estaria tentando atravessar a pista, mas acabou atingido pelo veículo, um Fiat Pálio, em frente a um comércio.

Devido à gravidade do acidente, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, antes mesmo da chegada do socorro.

As autoridades buscam entender a dinâmica correta dos fatos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

