A Energisa abriu vagas de emprego, estágio e capacitação gratuita para quem deseja atuar no setor elétrico em Mato Grosso do Sul. As oportunidades contemplam o interior e a Capital em diversas áreas de formação.

Ao todo, são 18 vagas de trabalho distribuídas em Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Costa Rica e Paranaíba. Há cargos para técnicos, analistas e eletricistas, além de posições destinadas a mulheres e PCDs.

O programa de estágio oferece quatro vagas para estudantes de nível superior e técnico em comunicação, engenharias, direito e administração. A contratação para todas as áreas abertas é imediata.

Em parceria com o Senai, a empresa também abriu 25 vagas para o curso gratuito de Eletricista de Redes em Dourados. A formação presencial ocorre no período noturno e atende homens e mulheres.

As inscrições devem ser realizadas diretamente nas plataformas de carreira e de estágio do Grupo Energisa na internet. O candidato deve cadastrar o currículo e conferir os requisitos de cada vaga.