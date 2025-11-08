Menu
Polícia

Homem morre após ser esfaqueado pela esposa durante briga em Campo Grande

Mulher fugiu do local assim que a equipe médica constatou o óbito do marido

08 novembro 2025 - 09h32Luiz Vinicius
Polícia Civil no local onde ocorreu homicídioPolícia Civil no local onde ocorreu homicídio   ((Brenda Assis))

Carlos Luis Urrieta Garcia, de 26 anos, foi assassinado com golpes de faca desferidas pela esposa, de 27 anos, que está sendo procurada pelas autoridades. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 7, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

O homicídio teria acontecido enquanto o casal estava tendo uma discussão. A mulher fugiu do local pouco antes das equipes policiais chegarem no endereço.

Conforme o boletim de ocorrência, Carlos Luis apresentava uma perfuração na região do abdômen e mesmo com acionamento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ele não resistiu aos ferimentos.

Os socorristas indicaram aos policiais militares que a suspeita permaneceu no local durante o atendimento, mas assim que foi constatado o óbito, ela fugiu e não foi mais localizada.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, onde realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio simples.

