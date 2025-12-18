Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai

Um homem de 55 anos morreu na noite desta terça-feira (17) no Hospital da Vida, em Dourados, após ser vítima de agressões durante uma discussão registrada no município de Amambai, no sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, a briga aconteceu no último domingo (14), por volta das 10h50, na rua Projetada B, na Vila Planalto. A vítima, identificada como Roque Franco Ferreira, discutiu com outros dois homens. Um deles, de 50 anos, também ficou ferido. O terceiro envolvido, de 28 anos, é apontado como o autor das agressões.

As informações iniciais indicam que o grupo estaria consumindo bebida alcoólica quando a discussão começou. Durante a briga, o suspeito teria usado um banco de madeira para atingir as vítimas.

Roque e Paulo foram socorridos e levados para atendimento médico em Amambai. Por causa da gravidade dos ferimentos, Roque precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu e morreu na noite de terça-feira.

Ainda não há detalhes sobre o grau de parentesco ou a relação entre os envolvidos. O estado de saúde de Paulo não foi divulgado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

