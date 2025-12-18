Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem morre dias após ser brutalmente agredido em Amambai

Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, onde recebeu atendimento médico especializado

18 dezembro 2025 - 14h41Brenda Assis
Hospital da VidaHospital da Vida   (Google Maps)
Dr Canela

Um homem de 55 anos morreu na noite desta terça-feira (17) no Hospital da Vida, em Dourados, após ser vítima de agressões durante uma discussão registrada no município de Amambai, no sul de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, a briga aconteceu no último domingo (14), por volta das 10h50, na rua Projetada B, na Vila Planalto. A vítima, identificada como Roque Franco Ferreira, discutiu com outros dois homens. Um deles, de 50 anos, também ficou ferido. O terceiro envolvido, de 28 anos, é apontado como o autor das agressões.

As informações iniciais indicam que o grupo estaria consumindo bebida alcoólica quando a discussão começou. Durante a briga, o suspeito teria usado um banco de madeira para atingir as vítimas.

Roque e Paulo foram socorridos e levados para atendimento médico em Amambai. Por causa da gravidade dos ferimentos, Roque precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu e morreu na noite de terça-feira.

Ainda não há detalhes sobre o grau de parentesco ou a relação entre os envolvidos. O estado de saúde de Paulo não foi divulgado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura da PMMS -
Polícia
Homem é ameaçado de morte após cantar esposa de policial: 'vou passar com a viatura por cima dele'
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Polícia
Homem é encontrado carbonizado em fazenda de Aral Moreira
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Polícia
Ferido após confronto com a PM em Chapadão do Sul tem passagem por homícidio em Campo Grande
Armas e drogas foram apreendidas.
Polícia
"Madruga" morre em confronto com a PM em Chapadão do Sul
Samu chegou a ser acionado, mas a vítima já estava em óbito
Polícia
Caminhoneiro morre após sofrer descarga elétrica durante enlonamento em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mãe e padastro são presos por torturar e queimar menina de 4 anos
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Polícia
Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS
Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado pela esposa em Nova Alvorada do Sul
O caso foi descoberto nesta terça
Polícia
Suspeito de furtar e carnear carneiro é preso em fazenda de Anaurilândia
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativa
Polícia
Jovem é atingido por garrafada no pescoço durante briga com o cunhado

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul