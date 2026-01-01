Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Homem procura polícia após ser ameaçado de homicídio há 32 anos em Aquidauana

Ele afirma que respondeu ao processo e foi absolvido após julgamento

01 janeiro 2026 - 16h31Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Depac CentroCaso foi registrado na Depac Centro   (Luiz Vinicius)

Homem, de 53 anos, procurou a delegacia de plantão de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, dia 1º, para denunciar ameaças que vem sofrendo por um homicídio cometido há 32 anos, na cidade de Aquidauana.

Ele afirmou aos policiais que foi acusado judicialmente, respondeu o processo, mas foi absolvido após o julgamento naquela comarca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem contou que já sofreu uma tentativa de homicídio em Aquidauana, e por isso, decidiu se mudar para a capital sul-mato-grossense.

Porém, familiares da vítima do homicídio descobriram o endereço e passaram a intimidá-lo e proferir ameaças de morte, tais como "vai morrer", além de disparos, serem disparados próximo à residência.

Antes dele buscar atendimento na delegacia, notou que alguns indivíduos passaram na frente da residência de forma intimidatória e com tom ameaçador.

O caso foi registrado como ameaça na delegacia de plantão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é socorrido com vísceras expostas após ser esfaqueado em Dourados
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital
Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina
Polícia
Enteada esfaqueia padrasto no rosto durante briga familiar na virada do ano em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem é ferido a tiros em tentativa de homicídio no São Jorge da Lagoa
Sala de atendimento da DEPCA
Polícia
Adolescente foge da casa do pai após ser espancado com fio de cobre em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem é esfaqueado no pescoço durante bebedeira na véspera de Ano-Novo em MS
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Homem é esfaqueado várias vezes e corre risco de morte em Campo Grande
Idoso fazia masturbação perto de crianças
Polícia
Idoso é flagrado se masturbando próximo a crianças no Jardim Tarumã
Viatura do Grupo de Operações e Investigações (GOI) -
Polícia
Jovem é preso após agredir idoso com faca em residência no Jardim Leblon

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa