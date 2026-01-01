Homem procura polícia após ser ameaçado de homicídio há 32 anos em Aquidauana

Homem, de 53 anos, procurou a delegacia de plantão de Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, dia 1º, para denunciar ameaças que vem sofrendo por um homicídio cometido há 32 anos, na cidade de Aquidauana.

Ele afirmou aos policiais que foi acusado judicialmente, respondeu o processo, mas foi absolvido após o julgamento naquela comarca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem contou que já sofreu uma tentativa de homicídio em Aquidauana, e por isso, decidiu se mudar para a capital sul-mato-grossense.

Porém, familiares da vítima do homicídio descobriram o endereço e passaram a intimidá-lo e proferir ameaças de morte, tais como "vai morrer", além de disparos, serem disparados próximo à residência.

Antes dele buscar atendimento na delegacia, notou que alguns indivíduos passaram na frente da residência de forma intimidatória e com tom ameaçador.

O caso foi registrado como ameaça na delegacia de plantão.

