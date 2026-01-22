Menu
Homem que ameaçava e fazia pressão psicológica com familiares é preso em Bataguassu

As atitudes criaram um ambiente constante de medo e instabilidade para as vítimas

22 janeiro 2026 - 19h11Brenda Assis
Delegacia onde o caso foi registrado, em BataguassuDelegacia onde o caso foi registrado, em Bataguassu   (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica e familiar após ameaçar e intimidar a companheira e um familiar idoso, em Bataguassu.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito passou a adotar um comportamento agressivo e intimidatório dentro da residência, com ameaças diretas e indiretas, elevação do tom de voz e demonstrações de exaltação emocional. As atitudes criaram um ambiente constante de medo e instabilidade para as vítimas.

Ainda conforme a polícia, as condutas ultrapassaram desentendimentos pontuais e configuraram um padrão de violência psicológica, com risco de evoluir para agressões físicas mais graves. Durante o atendimento, os policiais realizaram a escuta das vítimas e constataram sinais de abalo emocional e temor. O idoso que mora no local também teria sido alvo de ameaças, o que agravou a situação.

Diante da gravidade dos fatos e do risco de novas agressões, o homem foi preso em flagrante. Além disso, foram solicitadas medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor e a proibição de contato e aproximação das vítimas.

A Polícia Civil reforçou que ameaças e violência psicológica são crimes e orienta que casos de violência doméstica sejam denunciados.

