AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho

Márcio Adriano Gomes Machado morreu ao receber um golpe de 'mata-leão' durante a noite deste sábado (4), na Rua Laura Vicuna, no bairro Jardim Aero Rancho.

Conforme as informações iniciais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ater um caso de vias de fato, onde um homem estava em surto. No endereço indicado, a mulher contou que tentou ajudar Márcio a se controlar, quando passou a ser agredida.

Vendo a situação, uma testemunha conseguiu separar os dois. Ainda durante a confusão, o suspeito se aproximou e entrou em luta corporal com Márcio. Para se defender, conseguiu aplicar um golpe de 'mata-leão' na vítima fatal.

Após estrangular Márcio, acreditando que havia feito ele apenas desmaiar, saiu do local pedindo para que as autoridades e o Corpo de Bombeiros fossem acionados antes de voltar a trabalhar. No entanto, quando o socorro chegou ao endereço indicado, encontrou o homem sem sinais vitais.

O suspeito então voltou ao imóvel, sendo detido em flagrante e encaminhado para DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como homicídio e lesão corporal dolosa.

