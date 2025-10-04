Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande

Homem, de 20 anos, foi preso após agredir e tentar estuprar uma jovem, de 18 anos, durante a tarde deste sábado (4), em um motel localizado no bairro Guaicurus, em Campo Grande.

Conforme as informações policias, avítima procurou ajuda logo nas primeiras horas da manhã, para registar a ocorrência, inicialmente, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). Diante do estado emocional da jovem e da gravidade do relato, ela foi levada à DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para a formalização da denúncia.

Durante o depoimento, a jovem contou que conheceu o autor há poucos dias e que ambos haviam combinado um encontro na noite anterior. Segundo ela, o homem insistiu para que fossem até a residência dela, o que foi recusado. Em seguida, ele a levou, forçadamente, até um motel, onde teria iniciado as agressões físicas contra a vítima.

Ainda conforme o relato da mulher, ela foi imobilizada com um golpe conhecido como “mata-leão”, que causou um grande hematoma no pescoço, além de apresentar lesões de defesa. O caso foi registrado como tentativa de estupro.

A equipe da DEAM iniciou imediatamente as investigações, realizando exame de corpo de delito e coletando outras provas técnicas. A partir de imagens fornecidas pela própria vítima, os policiais conseguiram identificar o indivíduo e o localizaram na casa da ex-mulher dele, no bairro Guanandi, onde lhe foi dada voz de prisão. Ele já responde a outro processo por estupro de vulnerável, registrado em 2023.

