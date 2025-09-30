Menu
Polícia

JD1TV: Motorista de app é esfaqueado em roubo e bandidos capotam carro na Capital

Um dos ladrões conseguiu fugir, enquanto outro foi preso em flagrante ao ficar prensado nas ferragens do veículo

30 setembro 2025 - 09h37Luiz Vinicius
Carro ficou capotado nas margens da Avenida Gury MarquesCarro ficou capotado nas margens da Avenida Gury Marques   (Reprodução/Instagram/@flymore_cg)

Motorista de aplicativo, de 39 anos, foi esfaqueado durante um assalto a mão armada no começo da madrugada desta terça-feira (30), em Campo Grande. Os bandidos que cometeram o crime capotaram o veículo, um Volkswagen Voyage, e um deles foi preso em flagrante, enquanto o outro conseguiu fugir.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que aceitou uma corrida do bairro Moreninhas em direção ao bairro Parati. Porém, durante o trajeto, os criminosos pediram para ficar em uma rua próxima à rotatória da Avenida Costa e Silva.

Próximo ao endereço citado, ambos anunciaram o assalto e esfaquearam o motorista, que conseguiu sair do veículo. Os dois bandidos conseguiram sair com o veículo, mas durante o trajeto pela Avenida Gury Marques, em direção ao bairro Moreninha, eles capotaram o veículo em um acidente de trânsito.

Um dos criminosos conseguiu fugir, enquanto outro permaneceu preso às ferragens do veículo. Durante o atendimento, policiais e militares dos Bombeiros encontraram uma faca na cintura do ladrão e celulares que se encontraram no interior do automóvel.

A vítima em questão, o motorista de aplicativo, havia sido socorrido por uma unidade do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninha, com um corte na região da costela.

O local do acidente foi isolado pela Polícia Militar e os trabalhos de praxe foram realizados pela Polícia Civil e pela Polícia Científica.

O caso foi registrado como roubo majorado com emprego de arma branca e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Veja as imagens feitas pelo perfil @flymore_cg, no Instagram:

