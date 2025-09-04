Jovem acorda sendo tocada pelo tio em casa e denuncia tentativa de estupro em Bodoquena

Homem, de 41 anos, foi preso por importunar sexualmente a sobrinha, de 22 anos, durante a madrugada desta quinta-feira (4), na cidade de Bodoquena. O crime aconteceu enquanto ela dormia.

Conforme as informações policiais, a jovem procurou a delegacia da cidade contando que estava em companhia de sua mãe, namorado, irmãos, amigos e o próprio tio. Após se despedir de todos, ela se recolheu para o quarto para dormir. Momentos depois, sua mãe também se foi deitar, e os outros convidados deixaram o local.

Em determinado momento da madrugada, ela acordou sentindo um toque em seu corpo. Ao abrir os olhos, se deparou com seu tio, de pé ao lado de sua cama, completamente nu.

A vítima descreve que, ao ver o tio nessa condição, ficou em estado de choque e sem saber como reagir. O autor, então, teria se deitado na cama ao lado dela e puxado seu braço, dizendo repetidamente: “Vem aqui, vem aqui”.

Em pânico, a jovem conseguiu se afastar, empurrou o tio e, em seguida, correu para o quarto de sua mãe, levando o celular consigo. No momento em que ela tentava sair, ele tentou impedi-la, dizendo: “Não vai lá não, não vai lá não”.

A comunicante relatou que o autor estava bêbado no momento dos fatos e nunca ter tentado nada contra si em ocasião anterior.

Diante da situação, foram feitas diligências na cidade até que o autor foi localizado perto de casa e preso. Ao ser detido, ele disse não se lembrar dos fatos devido a seu estado de embriaguez.

O conduzido permanece custodiado na Delegacia onde ficará à disposição da justiça.

