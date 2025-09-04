Menu
Menu Busca quinta, 04 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem acorda sendo tocada pelo tio em casa e denuncia tentativa de estupro em Bodoquena

O suspeito foi preso pela Polícia Civil da cidade e disse não se lembrar do ocorrido

04 setembro 2025 - 19h41Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de BodoquenaDelegacia de Polícia Civil de Bodoquena   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 41 anos, foi preso por importunar sexualmente a sobrinha, de 22 anos, durante a madrugada desta quinta-feira (4), na cidade de Bodoquena. O crime aconteceu enquanto ela dormia.

Conforme as informações policiais, a jovem procurou a delegacia da cidade contando que estava em companhia de sua mãe, namorado, irmãos, amigos e o próprio tio. Após se despedir de todos, ela se recolheu para o quarto para dormir. Momentos depois, sua mãe também se foi deitar, e os outros convidados deixaram o local. 

Em determinado momento da madrugada, ela acordou sentindo um toque em seu corpo. Ao abrir os olhos, se deparou com seu tio, de pé ao lado de sua cama, completamente nu.

A vítima descreve que, ao ver o tio nessa condição, ficou em estado de choque e sem saber como reagir. O autor, então, teria se deitado na cama ao lado dela e puxado seu braço, dizendo repetidamente: “Vem aqui, vem aqui”. 

Em pânico, a jovem conseguiu se afastar, empurrou o tio e, em seguida, correu para o quarto de sua mãe, levando o celular consigo. No momento em que ela tentava sair, ele tentou impedi-la, dizendo: “Não vai lá não, não vai lá não”.

A comunicante relatou que o autor estava bêbado no momento dos fatos e nunca ter tentado nada contra si em ocasião anterior.

Diante da situação, foram feitas diligências na cidade até que o autor foi localizado perto de casa e preso. Ao ser detido, ele disse não se lembrar dos fatos devido a seu estado de embriaguez.

O conduzido permanece custodiado na Delegacia onde ficará à disposição da justiça.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Caarapó
Polícia
Jovem invade casa e tenta beijar ex a força em Caarapó
Ilustrativa
Polícia
Idoso é encontrado morto no fundo de lago em Terenos
'Cão Sarnento': PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na Capital
Polícia
'Cão Sarnento': PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na Capital
Silas e Aysla foram mortos por engano
Polícia
'Minha filha não foi poupada', mãe se revolta após réu pedir segurança por medo de morrer
Jovem reage a tentativa de estupro e atinge garrafada no pescoço do suspeito em MS
Polícia
Jovem reage a tentativa de estupro e atinge garrafada no pescoço do suspeito em MS
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Homem é condenado a 24 anos de prisão por executar o "Opalão do PCC" em Campo Grande
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista tomba carreta carregada com ferro às margens da BR-163, em Dourados
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Polícia
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
'Bigode' morre dias após ser atropelado por moto em Nova Andradina
Polícia
'Bigode' morre dias após ser atropelado por moto em Nova Andradina
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Grávida de 7 meses, mulher é espancada pelo marido com pé de cabra em Dourados

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Polícia
JD1TV: Motorista salva menina de 12 anos de estupro
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor
Comportamento
Vendas liberadas! Ingressos para show da Ana Castela já estão disponíveis; veja valor