Polícia

Jovem é espancada pelo ex-namorado ao buscar filha de 1 ano em Dourados

O suspeito explicou para as autoridades que a mulher chegou em sua casa alterada e completamente embriagada

29 setembro 2025 - 18h41
Imagem Ilustrativa

Uma mulher, de 30 anos, foi agredida pelo ex-marido durante uma briga ocorrida na noite de domingo (28), no Bairro Jardim Flórida, em Dourados. As agressões aconteceram na frente da filha do casal, de apenas 1 ano e 5 meses.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois mantiveram um relacionamento de 3 anos, porém, se separaram há 2 anos. Por conta do namoro, eles tiveram uma filha, que hoje tem pouco mais de 1 ano.

Ontem, ao buscar a filha na casa do ex-companheiro, a mulher teria sido agredida com socos, tapas no rosto e derrubada pelo homem. Ela detalhou que toda a cena foi visualizada pela filha e pela mãe do suspeito, que estava presente no momento da confusão.

Enquanto isso, o homem alegou que estava em casa quando a mulher chegou embriagada, desferindo chutes em seu carro. Em determinado momento, ainda segundo o relato do suspeito, ela partiu para cima dele que apenas se defendeu.

Diante da situação, os dois foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado como vias de fato, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

 

