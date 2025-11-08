Jovem é ferido com cinco tiros e adolescente é atingido em atentado em Sonora

Jovem, de 18 anos, foi ferido com cinco disparos de arma de fogo e socorrido em estado grave na noite desta sexta-feira, dia 7 de novembro, em uma praça no centro de Sonora. Um adolescente também ficou ferido com um tiro de raspão na cabeça.

Suspeitos, de 15 e 18 anos, foram localizados e encaminhados para a delegacia pela Polícia Militar.

Informações do site Rio Verde News apontam que o menor de idade, ferido de raspão, foi atendido no hospital da cidade, mas não corre risco de morte.

Já o jovem, de 18 anos, precisou ser transferido para Coxim em decorrência do estado grave de saúde que se encontrava, em razão da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso e passou a realizar diligências e identificou os dois suspeitos, sendo que o garoto, de 15 anos, é quem realizou os disparos. A arma do crime, um revólver de calibre 38, foi encontrado na casa da mãe do suspeito, de 18 anos.

Ambos foram conduzidos para a delegacia e podem responder por tentativa de homicídio.

