Polícia

Jovem é ferido com cinco tiros e adolescente é atingido em atentado em Sonora

Suspeitos, de 15 e 18 anos, foram localizados e encaminhados para a delegacia pela Polícia Militar

08 novembro 2025 - 10h31Luiz Vinicius
Adolescente levou um tiro de raspão na cabeçaAdolescente levou um tiro de raspão na cabeça   (Rio Verde News)

Jovem, de 18 anos, foi ferido com cinco disparos de arma de fogo e socorrido em estado grave na noite desta sexta-feira, dia 7 de novembro, em uma praça no centro de Sonora. Um adolescente também ficou ferido com um tiro de raspão na cabeça.

Suspeitos, de 15 e 18 anos, foram localizados e encaminhados para a delegacia pela Polícia Militar.

Informações do site Rio Verde News apontam que o menor de idade, ferido de raspão, foi atendido no hospital da cidade, mas não corre risco de morte.

Já o jovem, de 18 anos, precisou ser transferido para Coxim em decorrência do estado grave de saúde que se encontrava, em razão da gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar tomou conhecimento do caso e passou a realizar diligências e identificou os dois suspeitos, sendo que o garoto, de 15 anos, é quem realizou os disparos. A arma do crime, um revólver de calibre 38, foi encontrado na casa da mãe do suspeito, de 18 anos.

Ambos foram conduzidos para a delegacia e podem responder por tentativa de homicídio.

