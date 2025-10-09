Jovem morre após passar mal durante tratamento contra alcoolismo em Campo Grande

Jovem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após passar mal durante uma internação para tratar dependência química e de álcool, em Campo Grande. O caso aconteceu madrugada desta quinta-feira (9).
Conforme as informações policiais, ele estava internado em uma Comunidade Terapêutica. Ontem, ele começou a passar mal e precisou ser encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde).
Ao dar entrada na unidade, ele estava com febre, vômitos e náuseas. Após um dia de internação na área vermelha, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu por volta da 00h10.
O caso foi então registrado como morte natural na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem que morreu no Rio Anhanduí tinha 30 anos e era conhecido como 'Japinha da ZN'
Polícia
JD1TV: Vereadores trocam socos após xingamentos e sessão é encerrada
Polícia
Jovem é acusada de furtar celular e leva facada da 'amiga' no Caiobá
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros às margens do Rio Anhanduí em Campo Grande
Polícia
Jovem leva garrafada na cabeça durante bebedeira com amigos em Terenos
Polícia
Polícia encontra bebidas falsificadas em conveniência do Coophavila II
Polícia
JD1TV: Carga com mais de R$ 22 milhões em eletrônicos é apreendida em MS
Polícia
Homem é preso por invadir bar e furtar energético em Paranaíba
Polícia
MS tem 3,5 mil casos de violência contra mulheres no ano e subnotificação é desafio
Justiça