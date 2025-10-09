Menu
Polícia

Jovem morre após passar mal durante tratamento contra alcoolismo em Campo Grande

Ele chegou a ser socorrido e levado para o posto de saúde, mas não resistiu e faleceu já na madrugada de hoje

09 outubro 2025 - 17h51
IlustrativaIlustrativa   (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Jovem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após passar mal durante uma internação para tratar dependência química e de álcool, em Campo Grande. O caso aconteceu madrugada desta quinta-feira (9).

Conforme as informações policiais, ele estava internado em uma Comunidade Terapêutica. Ontem, ele começou a passar mal e precisou ser encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde).

Ao dar entrada na unidade, ele estava com febre, vômitos e náuseas. Após um dia de internação na área vermelha, o jovem teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu por volta da 00h10.

O caso foi então registrado como morte natural na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

