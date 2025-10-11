Jovem tem vídeo íntimo divulgado e perde mais de R$ 1,1 mil em extorsão na Capital

Jovem, de 19 anos, procurou a polícia durante a sexta-feira (10), para denunciar um episódio de extorsão que sofreu, ao ter vídeos íntimos divulgados nas redes sociais. O caso aconteceu em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o jovem acessou recentemente um aplicativo de namoro e chegou a fazer um contato com uma garota, que passou a ter a confiança da vítima.

A pessoa do outro lado do aplicativo pediu um vídeo de cunho sexual, enviado pelo jovem, que acabou sendo extorquido, onde estelionatários passaram a pedir dinheiro para não divulgar o vídeo íntimo.

Ainda conforme o registro, foram repassados três valores e que somados, deixaram um prejuízo de mais de R$ 1,1 mil para o jovem. Apesar de bloquear o primeiro número, outros passaram a mandar mensagem com o mesmo teor: pedindo dinheiro.

Mesmo repassando três valores, o jovem notou que o vídeo foi divulgado na rede social e o golpista escreveu que a vítima seria "pedófilo" e "viado". Temendo que a divulgação cause prejuízos maiores, o jovem procurou a delegacia.

O caso foi registrado como extorsão na delegacia de plantão.

