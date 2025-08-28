Menina de 6 anos é sequestrada, estuprada e morta em crime brutal em Campo Grande

Menina, de 6 anos, que terá o nome preservado neste momento, foi sequestrada, estuprada e morta em Campo Grande, entre a quarta-feira (27) e a quinta-feira (28).

O homem, identificado apenas como Willian que teria cometido o crime e seria uma pessoa conhecida da família da vítima, fugiu do local e está sendo procurado pelas autoridades.

Segundo as primeiras informações, o corpo da criança foi encontrado na residência do suspeito, na Vila Carvalho. Equipes do Batalhão de Choque e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram no local.

O sequestro teria acontecido na região da Vila Taquarussu. Populares alegam que viram a menina ser levada pelo suspeito por volta das 8h da manhã por meio de câmeras de segurança.

Conforme o boletim de ocorrência, a família deu falta da criança no período da noite e o pai foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Diligências estão sendo realizadas no intuito de localizar o suspeito.

