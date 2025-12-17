Menu
Polícia

Mercadorias estrangeiras avaliadas em R$ 101 mil são apreendidas em rodovia de MS

Os ocupantes do carro informaram que a mercadoria seria levada para Campo Grande. Pelo transporte, eles afirmaram que receberiam cerca de R$ 2,5 mil

17 dezembro 2025 - 18h11Brenda Assis

Mercadorias de origem estrangeira avaliadas em mais R$ 101 mil foram apreendidas na tarde desta terça-feira (16) durante uma fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), na rodovia MS-162, em Maracaju, a 160 km de Campo Grande.

A apreensão aconteceu por volta das 14h40, no km 158 da rodovia, após policiais da Base Operacional de Maracaju abordarem um veículo VW Gol. Durante a vistoria, foram encontrados diversos produtos vindos do Paraguai sem documentação fiscal ou comprovação de importação regular.

Segundo a polícia, os ocupantes do carro informaram que a mercadoria seria levada para Campo Grande. Pelo transporte, eles afirmaram que receberiam cerca de R$ 2,5 mil.

Entre os itens apreendidos estavam 48 aparelhos celulares, 78 câmeras de segurança, 60 caixas de cigarros eletrônicos, além de baterias para celular, perfumes árabes, óculos e andadores.

A Polícia Federal foi acionada e orientou que o veículo e os produtos fossem encaminhados à Receita Federal em data previamente agendada. Os envolvidos foram liberados após assinarem um termo de guarda, conforme previsto em lei.

