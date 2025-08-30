Menu
Morador de rua é socorrido com várias lesões após ser espancado no Jóquei Club

Homem apresentava lesões no lado esquerdo da cabeça, ombro, braço e costas

30 agosto 2025 - 17h11Luiz Vinicius
UPA Leblon, em Campo GrandeUPA Leblon, em Campo Grande   (Reprodução/Google Maps)

Morador de rua, de 42 anos, foi espancado e socorrido com várias lesões no final da noite desta sexta-feira (29), no Jardim Jóquei Club, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local, encontrou a vítima com vários ferimentos.

O morador de rua apresentava lesões no lado esquerdo da cabeça, ombro, braço e costas, aparentemente cortes superficiais.

A vítima não soube informar quem seria o agressor, tampouco o motivo ou o local exato em que ocorreram as agressões. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

