Morador de rua é socorrido com várias lesões após ser espancado no Jóquei Club

Morador de rua, de 42 anos, foi espancado e socorrido com várias lesões no final da noite desta sexta-feira (29), no Jardim Jóquei Club, em Campo Grande.
Informações do boletim de ocorrência, apontam que a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e ao chegar no local, encontrou a vítima com vários ferimentos.
O morador de rua apresentava lesões no lado esquerdo da cabeça, ombro, braço e costas, aparentemente cortes superficiais.
A vítima não soube informar quem seria o agressor, tampouco o motivo ou o local exato em que ocorreram as agressões. O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Polícia
Estudante é alvo de racismo em escola de Campo Grande: "Cabelo de bucha"
Polícia
Mulher é agredida e arremessada contra pilastra no Terminal Guaicurus
Polícia
Com inquérito aberto, Ministério Público cobra melhorias no atendimento da Deam
Polícia
Dupla invade residência e executa homem com mais de 10 tiros no Santa Emília
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
Polícia
Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060
Polícia
Polícia investiga professora por torturar criança de 8 anos em escola de Anastácio
Polícia