Motociclista fica ferido ao ser atingido por carro conduzido por motorista sem CNH

Um motociclista ficou ferido após um acidente ocorrido no início da noite de segunda-feira (17), na Rua Joaquim Murtinho, região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu quando uma motocicleta Honda XRE 190 seguia no sentido Oeste-Leste da via. No sentido oposto, transitava um automóvel Fiat Siena, que ao tentar fazer uma conversão à esquerda para acessar a Rua dos Vendas, acabou batendo na moto, provocando a colisão.

Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações e uma fratura no fêmur direito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado consciente e orientado ao Hospital Militar, onde permanece internado e estável.

Durante o atendimento, os policiais constataram que o condutor do automóvel não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo apresentava irregularidades no licenciamento anual. Por isso, o Siena foi removido ao pátio da empresa responsável pelo recolhimento, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade da família da vítima.

O motorista do carro realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L, descartando consumo de álcool. Ainda assim, ele recebeu voz de prisão pela condução sem habilitação associada ao acidente com vítima. Ele foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo sem habilitação.

