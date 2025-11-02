Motociclista morre após atropelar pedestre na Rua Brilhante, em Campo Grande

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (2) deixou um motociclista morto e dois feridos na Rua Brilhante, localizada em Campo Grande. Dois ocupantes de uma moto atropelaram um casal de pedestres, sendo que apenas o homem foi atingido pelo veículo.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 05h00. O condutor da motocicleta, identificado como Jallison Rodrigues Mota, de 21 anos, teve uma parada cardíaca após o impacto e morreu no local. O passageiro da moto, por sua vez, sofreu escoriações leves e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Já o pedestre atingido, um homem, sofreu fraturas nas duas pernas e um traumatismo craniano grave. Ele foi rapidamente entubado e devido à gravidade dos ferimentos, foi transportado para a Santa Casa de Campo Grande em estado crítico.

As equipes do Samu e dos bombeiros prestaram atendimento no local e realizaram o salvamento das vítimas.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, junto com a Perícia Técnica e a Polícia Civil, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

