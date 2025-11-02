Menu
domingo, 02 de novembro de 2025
Polícia

Motociclista morre após atropelar pedestre na Rua Brilhante, em Campo Grande

Duas pessoas foram socorridas com ferimentos, sendo uma em estado grave

02 novembro 2025 - 10h12Brenda Assis     atualizado em 02/11/2025 às 10h15
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (2) deixou um motociclista morto e dois feridos na Rua Brilhante, localizada em Campo Grande. Dois ocupantes de uma moto atropelaram um casal de pedestres, sendo que apenas o homem foi atingido pelo veículo.

De acordo com informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 05h00. O condutor da motocicleta, identificado como Jallison Rodrigues Mota, de 21 anos, teve uma parada cardíaca após o impacto e morreu no local. O passageiro da moto, por sua vez, sofreu escoriações leves e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Já o pedestre atingido, um homem, sofreu fraturas nas duas pernas e um traumatismo craniano grave. Ele foi rapidamente entubado e devido à gravidade dos ferimentos, foi transportado para a Santa Casa de Campo Grande em estado crítico.

As equipes do Samu e dos bombeiros prestaram atendimento no local e realizaram o salvamento das vítimas.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, junto com a Perícia Técnica e a Polícia Civil, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do acidente.

