Polícia

Motorista de aplicativo furta cesta básica durante entrega em Campo Grande

A vítima teria realizado a compra através das redes sociais

22 janeiro 2026 - 18h52Brenda Assis
Cesta básica segue cara em Campo GrandeCesta básica segue cara em Campo Grande   (Marcelo Pereira / FOTOKA )

Uma mulher de 29 anos procurou a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande após ser vítima de estelionato e se sentir ameaçada durante a compra de uma cesta básica anunciada em uma rede social. O caso foi registrado nesta quinta-feira (22) e ocorreu no bairro Vila Serradinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, na tarde de quarta-feira (21), viu um anúncio de cesta básica no Marketplace do Facebook, no valor de R$ 200. A negociação foi realizada por meio do WhatsApp com uma mulher identificada apenas como Helena.

Para o transporte da mercadoria até sua residência, a vítima solicitou um carro de aplicativo. O motorista foi até o endereço indicado, onde pegou a cesta básica, confirmou o recebimento e afirmou que levaria o produto até a casa da compradora.

No entanto, minutos depois, a motorista cancelou a corrida e bloqueou a vítima no aplicativo. No dia seguinte, ao ser questionada, a condutora alegou que não havia recebido a mercadoria, apresentando uma versão contraditória dos fatos.

Ainda conforme o registro policial, durante a conversa, a motorista afirmou que teria ‘amigos policiais’ que iriam resolver a situação, o que fez a vítima se sentir ameaçada. A condutora também forneceu um número de telefone para contato.

A vítima relatou ainda que permaneceu bloqueada no aplicativo de transporte até que fosse feito o registro da ocorrência. O caso foi registrado como estelionato e ameaça, e a autoria dos fatos ainda será apurada pela Polícia Civil.

