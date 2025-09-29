Mulher mata irmã na frente da sobrinha de 7 anos após suspeitar de traição

Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos, foi assassinada a tiros na frente da filha de 7 anos, em Manacapuru, no Amazona. O crime foi orquestrado pela própria irmã, Gabriela Alves Braga, de 22 anos. Segundo as investigações, Gabriela desconfiava que o marido, Raimundo Nonato Lopes Freire, de 24 anos, estava se relacionando com a vítima.

O assassinato aconteceu na última quinta-feira (25), quando Aline levava a filha para a escola. A vítima atravessava a ponte do Biribiri e subia a ladeira da Rua Joana D’Angelo, próximo a um posto de saúde, quando um homem saiu de um carro estacionado, se aproximou e atirou nela.

As investigações apontam que Gabriela e Raimundo possuem envolvimento com o tráfico de drogas e contrataram dois homens para cometer o crime. Um deles é Carlos José da Silva Barbosa, responsável pelos disparos que mataram Aline. O outro, identificado apenas como Márcio, foi o motorista do carro usado no ataque.

Cerca de três horas após o crime, policiais da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) encontraram o carro usado no homicídio no bairro Coroado, em Manaus. O motorista foi preso em flagrante. Gabriela, Raimundo e Carlos continuam foragidos.

Segundo o delegado John Castilho, Gabriela pagou R$ 2,5 mil ao condutor do carro.

"As investigações mostraram que ela planejou o crime junto com o marido. Eles contrataram os executores e, no caso do Carlos, perdoaram a dívida de drogas para que ele participasse da ação", disse.

A Justiça decretou a prisão preventiva de todos os envolvidos.

